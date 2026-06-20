إعادة دمج إدارة المطارات العراقية بالملاحة الجوية

وقالت الوزارة في بيان، "صوت اليوم السبت على قرار إعادة دمج دائرة ادارة المطارات العراقية بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجويةوأضاف البيان "يأتي هذا القرار بناء على مقترح وزير النقل وهب الحسني الذي جاء حرصاً منه على تكامل تشكيلات الوزارة ذات الاختصاص المشترك والشروع بخطط استراتيجية في مجال التطوير والبناء وتعزيز الجانب الاختصاصي".يذكر أن مجلس الوزراء السابق صوت في تشرين الثاني 2023 على فصل دائرة ادارة المطارات عن وادماجها مع شركة في ثم قرر فصلها بوقت لاحق عن شركة الملاحة وربطها بمركز الوزارة كدائرة مستقلة، وفق البيان.