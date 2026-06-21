24 ساعة كهرباء للعتبات المقدسة

وقال مصدر في وزارة الكهرباء بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة بدأت بتهيئة الاستعدادات الفنية واللوجستية الخدمية لرفد مناطق العتبات ومحيطها والطرق المؤدية لها، بالطاقة على مدار الـ 24 ساعة، استعداداً للزيارات الدينية التي ستشهدها خلال محرم في والمحافظات، كما تم التنسيق مع الجهات العليا وذات العلاقة، لإسناد خطتها الخدمية وآلية تنفيذها خلال الشهر الحرام".وأعلن في السياق ذاته، "تشكيل الوزارة للجان مركزية لمتابعة تنفيذ خطة شهر محرم، والتي ستتواءم مع ذروة الأحمال الصيفية، ومن خلال اعتماد آلية التشغيل الاستثنائي للمناطق التي ستشهد زيارات دينية، مع معالجة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة الطاقة الوطنية من خلال دعم استقرار الإنتاج والتوزيع للطاقة في محطات التوليد إضافة إلى الخطوط الناقلة والمغذيات في عموم البلاد".وكشف المصدر عن التنسيق مع العتبة المقدسة، لديمومة الطاقة للمراقد الدينية التي تشهد زيارات خلال شهر محرم بمحافظة المقدسة، إضافة إلى المحاور المؤدية لها، من خلال تسخير الامكانيات الفنية والهندسية لتأمين احتياجات الزائرين من الطاقة بشكل متكامل.ونوه بأن الخطة المذكورة، تأتي ضمن برامج الوزارة السنوية الخاصة بشهر محرم والمتضمنة توفير شبكات توزيع خاصة لإنارة الشوارع والطرق الرئيسة لسير الزائرين، مع تزويد المواكب الحسينية بالطاقة بشكل مستمر، فضلاً عن نصب عدد من المحطات المتنقلة، ومجموعة مغذيات لدعم الشبكات المذكورة، والتي ستكون مستقلة عن نظيرتها الوطنية.من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي باسم ، سليم ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته نوز، ان "اجتماعاً موسعاً للوزير مع مدراء دوائر الوزارة المعنية، بحث مختلف الجوانب المتعلقة بانجاح الخطة الوقودية الخاصة بزيارة محرم الحرام، فضلاً عن مناقشة الخدمات الأخرى التي يمكن توفيرها للزائرين خلال أيام المناسبة".وأشار إلى "المستفيدة من المشتقات النفطية، كاشفاً عن تجاوز أعداد المولدات الأهلية التي تتسلم حصصها الوقودية من الوزارة، الـ 30 ألفاً في عموم البلاد، ما يتطلب جهوداً تنظيمية كبيرة، لضمان استمرار تجهيزها بالوقود بالتزامن مع متطلبات الزيارة".وأكد الركابي "حرص الوزارة على تغطية المتطلبات المحلية من الوقود، لاسيما احتياجات المولدات الأهلية ومحطات إنتاج الكهرباء"، منوهاً بأن "الخطط التشغيلية الموضوعة، تراعي تلبية الطلب المحلي منها، بالتوازي مع توفير الوقود والخدمات اللازمة للمواكب والزائرين طوال أيام المناسبة".وكشف عن "تخصيص رقم لاستقبال الشكاوى مرتبط بهيئة التفتيش وقسم متابعة الشكاوى وشعبة شؤون المواطنين في المنتجات النفطية"، مبيناً أن "الوزارة تتابع كذلك ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي حالات سلبية أو مشكلات قد تطرأ والعمل على معالجتها بشكل فوري".وتابع ان "هناك تنسيق مستمر مع حكومات المحافظات المحلية، لتخصيص أراضٍ ومواقع خدمية تسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للزائرين، ومنها توفير مادة الثلج وعدد من الخدمات الأخرى التي تحتاجها المواكب والوافدون خلال أيام الزيارة، وبما يضمن انجاح زيارة عاشوراء، وتوفير أفضل الخدمات الممكنة للزائرين الوافدين من مختلف المحافظات".