العراق يدخل غدا الموجة الخمسينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاثنين صحوا وحارا في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا وحارا في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشتد الى أكثر من (40) كم/س في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والشمالية مسببة تصاعد للغبار ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تبقى مقاربة في ".وأكدت ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشتد الى أكثر من (40) كم/س في المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف فيها ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".