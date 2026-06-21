قروض جديدة للراغبين بالسكن

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الخطة تنسجم مع التوجهات الحكومية لتوسيع فرص حصول المواطنين على التمويل اللازم للبناء او إضافة بناء"، منوهاً بأن "خطة الوزارة بهذا الشأن، تتضمن توفير قروض ميسرة لتمكين المواطنين بالحصول على سكن ملائم".وذكر أن "الصندوق واصل المدة السابقة إكمال المعاملات الاقراضية الخاصة بالمتقدمين السابقين والذين يقترب عددهم من سبعة آلاف، للمدة من بداية 2026 وحتى الآن"، مؤكداً أن "الخطة الاقراضية للعام الحالي، تعتمد على آلية التمويل الذاتي وإعادة تدوير المبالغ المستحصلة من المقترضين، من أجل تغطية الإقبال المتزايد من المواطنين على قروض الصندوق، نظراً لما يتميز به من تسهيلات وشروط داعمة وميسرة".وبين ان "القرض الذي يمنح بدون فوائد، يكون وفقاً للمرحلة البنائية لصاحب القرض"، منوهاً بأن "الوزارة تفتح مرة واحدة في العام عملية التقديم على القروض، ويتم تخصيص عدد من الأيام، لتوزيع المحافظات عليها، اعتماداً على آليات ثابتة ومحددة".وتابع ان "آخر مرة فتح التقديم كان خلال شهر شباط من العام الماضي، واستمر لأربعة أيام، وقبلت خلاله أكثر من 26 ألف معاملة اقراضية"، لافتاً إلى أن "الصندوق خصص يوماً لكل أربع إلى خمس محافظات، لضمان حصول انسيابية في التقديم لمواطنيها".