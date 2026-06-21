خبر سار للموظفين

نيوز- محلي

اعلنت ، اليوم الاحد، عن إطلاق تمويلات رواتب الموظفين.

وقال مصدر في الوزارة لـ ، ان " باشرت إطلاق تمويلات رواتب الموظفين لشهر حزيران الحالي".