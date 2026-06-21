القضاء يوجه باتخاذ إجراءات مشددة ضد المتجاوزين على الشبكة الكهربائية

واستهل المجلس جلسته بتأبين عضو الراحل القاضي حجاب ، والقاضي المتقاعد الراحل براق إبراهيم وصفي، اللذين وافاهما الأجل. كما أقر المجلس ترقية عدد من القضاة، وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.وفي ملف الطاقة، ناقش المجلس كتاباً وارداً من وزارة الكهرباء بشأن التجاوزات على الشبكة الكهربائية، حيث وجه محاكم التحقيق المختصة باتخاذ إجراءات قانونية مشددة، ومراعاة انطباق جريمة التجاوز على الشبكة الكهربائية على وفق أحكام المادة 444 /11 من قانون العقوبات باعتبارها سرقة لمالٍ عام، والتأكيد على أن الاعتداء على لجان وزارة الكهرباء المكلفة بإزالة التجاوزات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادتين 229 و230 من قانون العقوبات، مع التشديد على ضرورة الحد من هذه الظاهرة من خلال معاقبة مرتكبيها.