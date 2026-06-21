محافظة عراقية جديدة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء – عاجل

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس المحافظة، عضو المجلس الحقوقي الإبراهيمي، أن هذا القرار يأتي تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام أبي الفضل (عليه السلام).وأكد الإبراهيمي أن الهدف من تعطيل الدوام هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في مراسم إحياء هذه الذكرى الدينية.