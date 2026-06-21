وزير المالية يوجه بمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة

وأكد ساري في بيان، استثناء العلاوات والترفيعات وحالات الفصل السياسي واحتساب الشهادات من التعميم الوزاري المرقم (137137)، بما يضمن عدم تأثر هذه الاستحقاقات بالإجراءات التنظيمية الواردة فيه.وأوضح، أن إطلاق العلاوات والترفيعات يأتي في إطار الالتزام بحقوق الموظفين واستحقاقاتهم، وحرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي.