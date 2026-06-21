السيطرة على حريقين في بغداد دون إصابات بشرية

وذكر المصدر لـ ، أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، واقتصر على أضرار مادية فقط داخل الدار.وفي حادث منفصل، اندلع حريق آخر ناتج عن احتراق نفايات في ساحة متروكة ضمن ، حيث تدخلت فرق الدفاع المدني وتمكنت من السيطرة عليه، وما تزال عمليات الإخماد النهائية مستمرة حتى الآن.وأكدت المصادر أن الحادثين تمت السيطرة عليهما دون تسجيل إصابات بشرية.