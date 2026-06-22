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العراق في الذروة.. الـ50 مئوية في خمس محافظات وبغداد تلامس نصف درجة الغليان
محليات
2026-06-22 | 02:34
Alsumaria Tv
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709 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الاثنين، تسجيل 5 محافظات الـ50 مئوية غدا الثلاثاء.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا ومشمسا في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في
المنطقة الشمالية
وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاربعاء سيكون صحوا ومشمسا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الى (40) كم/س في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببه تصاعد الغبار فيهما ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في
المنطقة الجنوبية
عن اليوم السابق".
واضافت ان "طقس يوم الخميس سيكون صحوا ومشمسا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا الى (40) كم/س في المنطقة الجنوبية مسببه تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".
واكدت ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحوا ومشمسا في عموم البلاد ودرجات الحرارة: ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".
واكدت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستتراوح في عموم ابلاد بين 41-50 مئوية".
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