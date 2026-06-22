العراق في الذروة.. الـ50 مئوية في خمس محافظات وبغداد تلامس نصف درجة الغليان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا ومشمسا في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاربعاء سيكون صحوا ومشمسا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الى (40) كم/س في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببه تصاعد الغبار فيهما ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في عن اليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم الخميس سيكون صحوا ومشمسا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا الى (40) كم/س في المنطقة الجنوبية مسببه تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".واكدت ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحوا ومشمسا في عموم البلاد ودرجات الحرارة: ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".