وزير العدل يوجّه بتدوير جميع المنفذين العدول في مديريات التنفيذ ببغداد

وذكر لوزير العدل في بيان، ان "شواني، ترأس اجتماعاً ضم الكادر الإداري في دائرة التنفيذ، جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل التنفيذي وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتنشيط العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تحديث الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل".ووجّه الوزير "باتخاذ إجراءات وقائية وتنظيمية شملت إجراء تدوير شامل للمنفذين العدول في مديريات التنفيذ ببغداد، بما يسهم في تعزيز النزاهة وترسيخ معايير الشفافية ورفع كفاءة الأداء، فضلاً عن إجراء تقييم شامل لأداء المديريات وقياس مستوى الإنجاز فيها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".وأكد على "أهمية تطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ"، موجهاً "بإجراء تقييم شامل للأبنية الحالية والعمل على استحداث بنايات جديدة أكثر اتساعاً وكفاءة للمديريات التي تعاني من تهالك، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في التحول الرقمي وتطبيق نظام الأتمتة، ويوفر بيئة عمل مناسبة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".