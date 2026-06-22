بين عطلة رسمية وتقليص الدوام.. خريطة الدوام في محافظات العراق لهذا الأسبوع

قرر تعطيل الدوام الرسمي في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري.أعلنت تعطيل الدوام الرسمي لأيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس من هذا الأسبوع، للسماح للمواطنين بالمشاركة الفعالة في مراسم العزاء.قرر مجلس المحافظة تعطيل الدوام الرسمي أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل (عليهما السلام)، ولإتاحة الفرصة لإحياء الزيارة، بالإضافة إلى مراعاة ارتفاع درجات الحرارة.أعلن مجلس المحافظة تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وذلك لفسح المجال أمام المواطنين للمشاركة في إحياء هذه الذكرى.تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام).قررت الحكومة المحلية تعطيل الدوام الرسمي يوم التاسع من محرم، مع استثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية من القرار، وذلك لدعم جهود خدمة الزائرين.قرر مجلس المحافظة تقليص ساعات الدوام الرسمي إلى الساعة الواحدة ظهراً، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 22 حزيران 2026 ولغاية نهاية الدوام ليوم الأربعاء الموافق 24 حزيران 2026، لفسح المجال أمام المعزين والمواكب الحسينية.أعلنت الحكومة المحلية عن اكتمال خططها الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة عاشوراء، مؤكدة تسخير كافة الإمكانات المتاحة لاستقبال الزائرين وتنظيم حركة دخولهم إلى المدينة، في وقت تشهد فيه المحافظة بدء توافد حشود المعزين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، والتي تعد من أكبر المناسبات الدينية في .