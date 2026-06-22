تحديد مواقع أراضٍ ستوزع بين العراقيين المحتاجين

وقال مدير عام في الوزارة، الشمري، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "توجيهات بشأن توزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين المحتاجين تضمنت تشكيل لجان بأمر إداري من قبل دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، لتحديد المساحات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض".وأضاف أن "الأولوية ستكون للأراضي غير المستغلة وغير الصالحة للزراعة أو ذات الإنتاج المحدود والتي لا تمتلك حصصاً مائية، فيما سيتم تجنب الأراضي الجيدة ذات الخصوبة العالية حفاظاً على الأمن الغذائي وإنتاج البلد".وأوضح أن "اختيار المواقع جاء ضمن معايير فنية وهندسية ويخضع لدراسات تعتمد على الخرائط الجوية والصور الفضائية، فضلاً عن مراعاة قربها من مراكز المحافظات والمدن لارتباطها بخدمات البنى التحتية من كهرباء ومجارٍ وغيرها".وأشار إلى أن " أكملت إجراءاتها، فيما بدأت اليوم أعمال تحديد المواقع فيها، حيث هناك جدول لكل محافظة لتحديد الأهداف بدقة عبر معلومات وبيانات من الصور الجوية والفضائيات"، مبيناً أن "تحديد المواقع سيكتمل خلال العام الحالي".