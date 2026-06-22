في العراق.. تفكيك 48 شبكة للاتجار بالبشر وتحرير 94 ضحية

وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " نجحت في تحقيق نتائج استثنائية في ملف مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الحالي تمثلت بتسجيل (1344) قضية من هذا النوع".وأضاف أن "الجهود الاستخبارية والتحقيقية الاستباقية التي نفذتها وزارة الداخلية ومن خلال أسهمت في تحرير وإنقاذ (94) ضحية قبل وقوع جريمة الاتجار بهم، في إنجاز يعكس فاعلية الإجراءات الأمنية والإنسانية المتبعة لحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال".وأوضح أن "عمليات المتابعة والرصد قادت الى تفكيك 48 شبكة للاتجار بالبشر والقبض على 1012 متهما بارتكاب تلك الجرائم"، مشيرا الى أن "التحقيقات كشفت ايضا عن شبكات إجرامية محلية وأخرى ذات امتدادات عابرة للحدود استخدمت وسائل إلكترونية حديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية، وجرى التعامل معها وفق أعلى مستويات التنسيق الأمني والقضائي الوطني والدولي".وتابع أن "وزارة الداخلية، وبتوجيهات من وبالتنسيق مع والجهات الوطنية والدولية المختصة، تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى ملاحقة المتاجرين بالبشر، وحماية الضحايا، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وتهديداً للأمن والاستقرار".