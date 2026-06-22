الحكومة تؤكد دعم دور العتبات المقدسة في إنجاز المشروعات الخدمية والعمرانية

وذكر بيان لمكتبه ان "اطلع خلال اللقاء، على الإجراءات والتحضيرات المتعلقة بتنظيم الزيارات الدينية، ومتابعة وتعزيز مهام للزيارات المليونية، مؤكداً مضي الحكومة بدعم العتبات من أجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين من داخل وخارجه".وأشار رئيس إلى "حرص الحكومة على تقديم المساندة للعتبات الدينية المقدسة، ودعم دورها عبر إنجاز المشروعات الخدمية والعمرانية لتسهيل انسيابية حركة الزائرين واستيعاب الأعداد المتزايدة، بما يسهم في تعزيز وتنشيط السياحة الدينية في البلاد".