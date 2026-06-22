بعد مباراة منتخبنا الوطني اليوم امام فرنسا.. ماذا ينتظر العراقيين غدا؟

فرغم خسارة منتخبنا يوم الأربعاء الماضي امام نظيره النرويجي بنتيجة 4-1 الا ان الامال ما تزال موجودة لدى الجمهور العراقي.وكان توقيت مباراة منتخبنا الماضية في الساعة الواحدة فجرا مما دفع الى وبناءً على توجيه رئيس ، ، تقرر تعديل ساعات الدوام الرسمي الصباحية ليوم الأربعاء، ليصبح من الساعة العاشرة صباحاً، بهدف لإتاحة الفرصة الكاملة للموظفين والمواطنين كافة، لمتابعة ومؤازرة منتخبنا الوطني في مباراته، ودعماً لمشوار (أسود الرافدين) في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.مباراتنا اليوم ستبدا في الساعة الـ12 فجرا بتوقيت وتنتهي في الساعة 2 فجرا، فهل سيكون هناك قرار من رئيس الوزراء بتعديل ساعات الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء للموظفين كما حصل في المباراة السابقة، ام يبقى الدوام الرسمي بساعاته المعتادة صباحا وهو الـ8 صباحا؟