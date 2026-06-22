إنترنت مجاني على طريق الحلة – كربلاء خلال الزيارة الأربعينية

وذكر بيان للوزارة، أنه "بتوجيه وزير الاتصالات ، توفر شركة سوبر سيل الشريك الرسمي للوزارة المجاني على طريق (الحلة – المقدسة) لخدمة زوار أبي (عليه السلام) خلال مراسم الزيارة الأربعينية وذكرى استشهاد محمد (ص)".ويهدف التوجيه إلى تسهيل التواصل لخدمة الزائرين وتأمين تغطية إنترنت مستقرة خلال فترة الزيارة، كما ان الفرق الفنية ستباشر بتأمين نقاط الاتصال على طول الطريق، لضمان انسيابية الخدمة خلال أيام الزيارة.