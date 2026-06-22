العراق يعلن ارتفاع اعداد السائحين القادمين الى البلاد

وقال وكيل الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "المشهد الثقافي في انتقل من حال الى حال افضل خلال السنوات القليلة الماضية"، معتبراً أن "العراق بلد ينعم بالثقافة وهو غني بتراثه الفكري".وأضاف أن "هذا الأمر يجعل العراق بمقدمة بلدان العالم"، مضيفا "ارتفع عدد السياح الى أكثر من مليوني سائح خلال السنوات القليلة الماضية ونسعى الى جعل السياحة ترفد الموازنة العامة للبلاد بنسبة 30‎ بالمئة".ويشهد العراق استقرارا أمنيا في والمحافظات خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع السياحة والآثار في البلاد.