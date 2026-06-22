تحرك لاعتماد منظومة رقمية لتوزيع الأسئلة الامتحانية دون قطع الإنترنت

وأكد وزير التربية، وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، "أهمية المشروع في إنهاء ظاهرة تسريب الأسئلة وتعزيز نزاهة الامتحانات، إذ تتضمن المنظومة إنشاء بنك أسئلة إلكتروني واسع ومؤرشف، يتيح طباعة الأسئلة عند الساعة السابعة صباحاً بضغطة زر، لتوزع رقمياً في اللحظة نفسها على جميع المراكز الامتحانية عبر شبكة مؤمنة".كما ناقش الجانبان "آليات نقل عملية إعداد وسحب الأسئلة من الأساليب التقليدية إلى نظام رقمي مشفر عالي الحماية، يسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بنقل وحفظ الأسئلة".وأكد الوزيران أن "المشروع يسهم في تقليل الجهود البشرية في عمليات الخزن والحراسة ونقل المغلفات، وعدم قطع مع تطوير البنية التحتية السيبرانية لضمان حماية البيانات واستقرار النظام خلال فترة الامتحانات، مما يعزز كفاءة وشفافية العملية التربوية".