الحمداني: مجلس محافظة بغداد يتبنى ملف البناء في المناطق الزراعية ويعمل على تنظيم دخول مواد البناء

وقال الحمداني في بيان ورد لـ ، إن “المجلس سيعتمد آلية لتنظيم دخول مواد البناء إلى المناطق الزراعية، بما يسهم في حل إشكالية التداخل الإداري في عمليات المحاسبة”.وأضاف أن “هذه الإجراءات تهدف إلى إبعاد القطعات الأمنية عن الاحتكاك بالقرارات الإدارية الصادرة من الوحدات الإدارية، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتنظيم العمل بين الجهات المعنية”.