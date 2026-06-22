التربية تعلن ضوابط اختيار مديري ومعاوني مدارس المتميزين والمتفوقين

وقالت الوزارة في بيان، إن "الضوابط شملت معايير تتعلق بالخبرة التربوية والكفاءة العلمية ونسب النجاح والتقييم السنوي، فضلاً عن اجتياز الاختبارات والمقابلات الخاصة بالترشيح، ضمانا لاختيار الكفاءات القادرة على إدارة هذه المدارس وفق أسس مهنية وتربوية رصينة".

كما تضمنت الضوابط شروطا تتعلق بالسيرة الوظيفية والانضباط الإداري والمشاركة في الدورات التخصصية الخاصة بالإدارات المدرسية، انسجاماً مع الأنظمة والتعليمات النافذة.



ودعت الوزارة للتربية إلى الالتزام بما ورد في الكتب الرسمية عند ترشيح المديرين والمعاونين لشغل هذه المناصب.

أدناه الضوابط..