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لا اسطونات غاز الطبخ على التطبيق خلال محرم
محليات
2026-06-24 | 06:08
Alsumaria Tv
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325 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أعلنت
شركة توزيع
المنتجات النفطية، اليوم الأربعاء، عن إيقاف تطبيق بيع الغاز المنزلي بشكل مؤقت.
وقال
مدير إعلام
الشركة رافد صادق، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إنه "تم إيقاف تطبيق بيع الغاز المنزلي بشكل مؤقت"، مشيرا الى ان "ذلك يهدف إلى فسح المجال أمام المواكب الحسينية للحصول على احتياجها من مادة غاز الطبخ في عموم المحافظات وكذلك المواطنين خلال شهر محرم الحرام وزيارة الاربعين".
وأضاف أن "الإيقاف لن يؤثر في عمليات التجهيز، وهناك إنتاج كافٍ من مادة الغاز لتغطية الطلب حالياً"، مشيراً إلى أنه "ستتم إعادة العمل بالتطبيق بعد انتهاء موسم شهر محرم الحرام وزيارة الأربعين".
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