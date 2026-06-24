الشيخ حمودي يدعو لمرحلة تصحيحية وتفعيل الرقابة الشعبية عبر مجالس المحافظات

وذكر بيان للمجلس ورد لـ ، أن "رئيس ، ، استقبل رئيس عادل الصميدعي، وبحثا مستجدات الساحة السياسية، والواقع الخدمي، وسبل تعزيز ثقة المواطن بالدولة".وأعرب الشيخ عن أمله في أن "تكون هذه المرحلة تصحيحية وانتقالية نحو تفعيل الرقابة الشعبية عبر مجالس المحافظات، وتحقيق مشاركة حقيقية للمواطن في إدارة مصالحه".، مؤكدا أن التحديات الصعبة التي يمر بها البلد تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الحزبية أو الفئوية الضيقة، وإدارة الدولة برؤية جديدة تستلهم دروس الماضي".