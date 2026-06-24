منح ترخيص التشغيل لمطار النجف

وقالت السلطة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس العراقي منح ترخيص التشغيل لمطار الأشرف".وأضافت أن "منح الترخيص جاء بعد استكمال المطار المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة وفق معايير (ICAO) بما يعزز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية ويدعم حركة النقل الجوي وخدمة المسافرين من وإلى الأشرف".وقال رئيس سلطة العراقي – حسب البيان – ان "السلطة أجرت العديد من الجولات التدقيقية إلى المطارات العراقية كافة، وتم تثبيت عدد من الملاحظات على المطارات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من (ICAO) لغرض ترخيص المطار".وأضاف ان "الحكومة المحلية في محافظة النجف وإدارة بذلوا جهود حثيثة وتعاون مع السلطة لتجاوز كل النقاط المؤشرة من السلطة واستكملوا متطلبات الترخيص"، موضحا ان "منح الترخيص لمطار النجف إنجاز كبير للمحافظة".