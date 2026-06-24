إطلاق نظام اتمتة انجاز المعاملات في مديرية تنفيذ الغزالية ببغداد

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "تعلن دائرة التنفيذ عن إطلاق نظام الأتمتة في ببغداد، في إطار سياسة وزارة العدل الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".وأكد التنفيذ، ، بحسب البيان، أن "اعتماد نظام الأتمتة سيسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، والحد من الروتين الإداري، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والدقة في متابعة وإنجاز القضايا التنفيذية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمراجعين".وأضاف أن "توجيهات وزير العدل تقضي بتطبيق نظام الأتمتة في جميع مديريات التنفيذ وفق جدول زمني أُعد لهذا الغرض، تمهيداً لتعميم التجربة على مختلف محافظات البلاد، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تحديث العمل المؤسسي واعتماد في تقديم الخدمات العدلية".