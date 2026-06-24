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أمانة بغداد: توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات مع مدينة طنجة المغربية
محليات
2026-06-24 | 11:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
70 شوهد
أعلنت أمانة
بغداد
، اليوم الاربعاء، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مدينة طنجة المغربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات المؤسسية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الإدارة الحضرية والتنمية المستدامة والخدمات البلدية والحكم المحلي.
وقالت الامانة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "على هامش مشاركة وفد أمانة
بغداد
برئاسة
أمين بغداد
عمار موسى كاظم
في أعمال
المؤتمر العالمي
لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG) المنعقد في مدينة طنجة المغربية، جرى توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين أمانة بغداد ومدينة طنجة".
وأضاف البيان أن "الخطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات المؤسسية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الإدارة الحضرية والتنمية المستدامة والخدمات البلدية والحكم المحلي".
وأشار الى أن "المذكرة وقعها عن الجانب العراقي أمين بغداد
عمار موسى
كاظم
، فيما وقعها عن الجانب
المغربي
عمدة
مدينة طنجة منير ليموري، بحضور
الرئيس الإقليمي
لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية محمد دومان، والأمين العام لمنظمة المدن العربية بدر
وائل
العجيل، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المدن العربية والجهات المشاركة في المؤتمر" .
وتابع أن "مذكرة التفاهم تتضمن تطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم الزيارات المتبادلة وورش العمل والبرامج التخصصية، فضلاً عن التعاون في مجالات التخطيط الحضري والتحول الرقمي وتطوير
الخدمات البلدية
وتعزيز كفاءة
الإدارة المحلية
".
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