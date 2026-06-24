أمانة بغداد: توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات مع مدينة طنجة المغربية

وقالت الامانة في بيان ورد لـ ، إنه "على هامش مشاركة وفد أمانة برئاسة في أعمال لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG) المنعقد في مدينة طنجة المغربية، جرى توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين أمانة بغداد ومدينة طنجة".وأضاف البيان أن "الخطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات المؤسسية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الإدارة الحضرية والتنمية المستدامة والخدمات البلدية والحكم المحلي".وأشار الى أن "المذكرة وقعها عن الجانب العراقي أمين بغداد ، فيما وقعها عن الجانب مدينة طنجة منير ليموري، بحضور لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية محمد دومان، والأمين العام لمنظمة المدن العربية بدر العجيل، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المدن العربية والجهات المشاركة في المؤتمر" .وتابع أن "مذكرة التفاهم تتضمن تطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم الزيارات المتبادلة وورش العمل والبرامج التخصصية، فضلاً عن التعاون في مجالات التخطيط الحضري والتحول الرقمي وتطوير وتعزيز كفاءة ".