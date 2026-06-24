هيئة الإعلام تنذر قناة وتغرم أخرى وتمنع هيثم المياحي من الظهور 30 يوماً

وذكرت الهيئة في وجهته إلى " الفضائية، أنها رصدت نشر مواد إعلامية عبر الحساب الإلكتروني التابع للقناة على منصة " "، تضمنت نسب معلومات كاذبة إلى ، ما يعد مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي، ولا سيما ما يتعلق بالمواد الكاذبة والدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".وأضافت أنها "قررت فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي على القناة، مع إنذارها بإزالة المخالفة وتقديم اعتذار رسمي خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ".وفي إجراء آخر، "وجهت الهيئة إنذاراً إلى قناة الأيام الفضائية على خلفية حلقة من برنامج "حديث " الذي تقدمه الإعلامية فرح نبيل، بثت بتاريخ 21 حزيران 2026"، معتبرة أن "مضمون خالف قواعد البث الإعلامي المتعلقة بنشر المواد الكاذبة والباطلة".وطالبت الهيئة "القناة بحذف الحلقة من جميع منصاتها الرقمية وتقديم اعتذار رسمي عبر البرنامج ذاته خلال مدة خمسة أيام، محذرة من اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الالتزام".كما أصدرت الهيئة تعميماً إلى "جميع المؤسسات والمنصات والمنابر الإعلامية في العراق، تضمن منع الإعلامي من الظهور في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة داخل العراق لمدة 30 يوماً".وأوضحت أن "القرار جاء استناداً إلى تقرير رصد يتعلق بمادة إعلامية نشرها المياحي عبر صفحته الشخصية على منصة " " بتاريخ 7 حزيران 2026، بعنوان " كبرى.. 5800 استثناء وقع قبل خروجه من منصبه"، معتبرة أن "المادة تضمنت معلومات نُشرت من دون أدلة فضلاً عن الإساءة والتشهير، بما يخالف قواعد البث الإعلامي المتعلقة بالمواد الكاذبة والدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".