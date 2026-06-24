رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل إلى روما

وذكر بيان للقضاء ورد لـ ، ان " ، القاضي ، وصل إلى العاصمة الإيطالية ".وتابع: "تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من قبل لمحكمة التمييز العليا الإيطالية داسكولا".وبين انه "كان في استقبال القاضي سفير جمهورية لدى ".