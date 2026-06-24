محافظ كربلاء لـ السومرية نيوز: نصل لذروة الزيارة والخطط تسير بانسيابية عالية

أعلن محافظ ، الأربعاء، الوصول الى ذروة الزيارة الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، مشيرا الى أن الخطط الأمنية والخدمية تسير بانسيابية عالية.

وقال الخطابي في حديث لـ ، "المحافظة وصلت إلى ذروة زيارة العاشر من محرم الحرام"، مضيفا "الخطة الأمنية مرنة وتعتمد بشكل كبير على الجهد الاستخباري والتنظيم العالي لمختلف ".

ولفت الى أن "جميع الطرق ما زالت مفتوحة وتشهد انسيابية عالية في حركة الزائرين"، مؤكداً "استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح الزيارة".



وتابع أن "الخطة الخدمية تسير بتنظيم عالٍ، وهي مستمرة منذ الأول من محرم ولغاية الآن، بهدف تقديم الخدمات للزائرين ودعم المواكب والهيئات الحسينية وتوفير المتطلبات اللازمة خلال الزيارة".