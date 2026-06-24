السوداني ومجلس الأعمال العراقي البريطاني يبحثان تعزيز الشراكات ودعم المشاريع

وقال في بيان، "استقبل رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، ، اليوم الأربعاء، وفد (IBBC)، برئاسة المدير التنفيذي للمجلس، السيد كريستوف ميشيلز، لبحث سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية بين والمملكة المتحدة، ولا سيما في مجالات البنى التحتية والطاقة والنقل والزراعة والتنمية المستدامة".

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية بين العراق والمملكة المتحدة، مؤكداً أن البريطاني يمثل ركيزة مهمة في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، لما يمتلكه من تجربة واسعة وشبكة من الشركات والمؤسسات الفاعلة.



من جانبه، أعرب ميشيلز عن تقديره لدعم السوداني المتواصل للمجلس، مشيراً إلى نجاح المجلس في توسيع نشاطه ليشمل قطاعات حيوية، إلى جانب النفط والطاقة والكهرباء، من بينها النقل والزراعة والبنى التحتية، مؤكداً استعداد المجلس لدعم العراق وتلبية متطلباته التنموية.



وأكد السوداني أن ائتلاف الإعمار والتنمية يواصل، من خلال حضوره النيابي ومسؤوليته السياسية، دعم المشاريع التي تخدم مصالح العراق وتعزز شراكاته الدولية، لافتا إلى أهمية الإسناد التشريعي والتنفيذي للمشاريع المرتبطة بقطاعات النفط والكهرباء والطاقة، بما ينسجم مع متطلبات البرنامج الحكومي والتحديات الاقتصادية الراهنة.



وبيّن رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية أن العراق يواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية تتطلب رؤية عملية تقوم على تنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي، فضلاً عن التعامل بحكمة مع تداعيات الأزمات الإقليمية وتأثيرها في الأمن والاستقرار ومسارات التجارة والطاقة.



وشدد السوداني على أن العراق رغم التحديات، يبقى بلداً واعداً بالفرص الاستثمارية الكبرى، مؤكداً أن الأزمات يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية عبر التخطيط السليم والشراكات الدولية الرصينة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.