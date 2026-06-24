بالصور.. عدسة السومرية ترصد أجواء الزيارة في مدينة كربلاء

تنشر ، صورا ترصد أجواء زيارة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة .

يذكر أن شهر محرم يمثل أول أشهر السنة الهجرية، وله أهمية بالغة في قلوب نظراً لغزارة الأحداث التي جرت فيه، وفي مقدمتها هجرة "ص" من إلى المدينة، وواقعة الطف في التي استشهد فيها الإمام "ع"، ويعد أول يوم في الشهر رسمية.

أدناه صور الزيارة بعدسة ..