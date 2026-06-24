في واسط.. القوات الأمنية تفرق متظاهرين بالقوة

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بقيام القوات الامنية بتفريق متظاهرين بالقوة قرب مبنى .

وقال المصدر في حديث ، "لليوم الثاني على التوالي، قوات مكافحة الشغب تفرق متظاهرين امام مبنى من اجل مطالبتهم بتوفير ".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.