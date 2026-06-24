"قضية الجميلي".. أنباء عن العثور على مبالغ طائلة داخل "سبلت" (صورة)

أفادت أنباء، بالعثور على مبالغ طائلة داخل "سبلت" في ضمن قضية وكيل لشؤون التصفية المتهم الموقوف .

وقالت تلك الأنباء، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عثرت على مبالغ نقدية طائلة، تُقدر بـ 22.9 مليون دولار أمريكي، كانت مخبأة بإحكام داخل أجهزة تكييف عمودية في إحدى الشقق العائدة لوكيل السابق لشؤون التصفية، ".

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن صحة هذه الأنباء.



وكان أعلن، قبل أيام، ارتفاع حصيلة الأموال المضبوطة بقضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، والاطاحة بمسؤولين متورطين.