رئيس الوزراء يصل كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية والخدمية لزيارة عاشوراء



وصل رئيس ، اليوم الخميس، إلى للاطلاع على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بإحياء زيارة العاشر من محرم.



وذكر مراسل ، أن الزيارة تأتي لمتابعة الاستعدادات الجارية لتأمين مراسم عاشوراء والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، فضلاً عن تقييم الإجراءات المتخذة لضمان انسيابية حركة الزائرين خلال الزيارة.