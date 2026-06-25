آلاف الزائرين يحيون ليلة العاشر من محرم وسط استنفار أمني وخدمي



أحيا آلاف الزائرين، مساء اليوم الخميس، مراسم ليلة العاشر من محرم في ، وسط إجراءات أمنية وخدمية مشددة لتأمين انسيابية الزيارة.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العتبتين الحسينية والعباسية توافداً كبيراً للزائرين للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)، فيما واصلت المواكب الحسينية تقديم مختلف الخدمات للوافدين.



من جانبها، كثفت انتشارها في محيط أماكن الزيارة، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الخدمية والصحية والبلدية لضمان توفير الأجواء المناسبة للزائرين خلال إحياء ليلة عاشوراء.



