توجيهات حكومية تخص زيارة العاشر من محرم

وترأس ، وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، اجتماعاً استمع خلاله إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية والخدمية للزيارة، وأكد أن زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) لم تعد حدثاً محلياً بل أصبحت زيارة عالمية، فالحسين (عليه السلام) للإنسانية جمعاء، وجسّد بثورته مبادئ الحق في مقارعة الباطل ورفض الظلم ومحاربة الفساد.وشدد على ضرورة أن نعكس صورة إيجابية للزائرين الذي يفدون بالملايين من خارج ، من لحظة وصولهم حتى مغادرتهم، عبر تقديم أفضل الخدمات والاهتمام والرعاية.وفي هذا الإطار، وجه الزيدي بتنظيم حالة المواكب، ووجوب مراعاتها الجوانب الخدمية والأمنية، وانسيابية الحركة، ولاسيما خلال انطلاق ركضة العاشر من المحرم.كما وجه رئيس بتوفير وسائط النقل، لضمان انسيابية التفويج العكسي للزائرين بعد إتمام مراسم الزيارة من دون تأخير، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والمتطوعين الذين سيكون لهم دور فاعل خلال الزيارة.وأجرى الزيدي، خلال الزيارة، جولة ميدانية بين عدد من المواكب والتقى بالزائرين، معبراً عن ثنائه وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها أصحاب المواكب لخدمة الزائرين.