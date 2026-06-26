عدسة السومرية توثق اجواء الحزن في مرقدي الامامين الحسين واخيه العباس (ع)

– محلي

وثقت عدسة ، اليوم الجمعة، أجواء الحزن على الزائرين في مرقدي الامامين الحسين واخيه (ع).

وشهدت الطرق المؤدية إلى مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل (عليهما السلام) ومداخل ، توافد جموع كبيرة من الزائرين من داخل البلاد وخارجها لزيارة الرحاب الطاهرة وإحياء زيارة عاشوراء.

