200 ألف مركبة دخلت كربلاء في عاشوراء.. صفر وفيات وحوادث

وقال مدير المرور العام، الفريق الدكتور عدي سمير في بيان ورد لـ ، إن "العدد الكلي للمركبات الداخلة إلى بلغ 198 ألفاً و47 مركبة"، مبيناً أن "من بينها 118 ألفاً و291 مركبة خصوصية، و62 ألفاً و45 مركبة أجرة، و13 ألفاً و238 مركبة حمل، إضافة إلى 4473 مركبة متنوعة".وأضاف أن "معدل انسيابية الحركة المرورية تجاوز 70% في الساعة الواحدة"، مشيراً إلى أن "نسبة الانتشار المروري بلغت 99%، فيما حققت خطة التفويج العكسي نسبة نجاح بلغت 100%".وأوضح الحساني أن "عدد الفلاتر المرورية المنتشرة على الطرق المؤدية إلى بلغ 164 فلترة، فضلاً عن إشراك 16 راداراً ضمن الخطة المرورية".وأكد أن "محافظة لم تسجل أي حادث مروري أو وفيات أو إصابات خلال زيارة العاشر من محرم"، لافتاً إلى "انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 67% مقارنة بالأعوام السابقة على مستوى ، وانخفاض المخالفات المرورية بنسبة 80%".وأشار إلى أن "عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في عموم العراق بلغ صفراً خلال فترة تنفيذ الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء".