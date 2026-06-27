وزير الإعلام المصري يبحث مع اللامي استضافة بغداد للمؤتمر العام للصحفيين العرب

وتناول الجانبان خلال اللقاء الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب، والتي تهدف إلى اختيار قيادة جديدة للاتحاد والأمانة العامة، إلى جانب رسم السياسات الاستراتيجية للعمل الإعلامي في .وأكد وزير الإعلام المصري تقديره واعتزازه بالعلاقات الأخوية بين مصر والعراق، واصفاً إياها بأنها نقطة التقاء عربي في مختلف المجالات، كما أشاد بالعمل الناجح الذي يقوم به ورئيسه خلال السنوات الأخيرة، معلناً عن دعمه القوي لطلب استضافة للاتحاد في العاصمة .بدوره، عبر عن شكره لمواقف جمهورية مصر العربية واحتضانها لمقر ، علماً أن اللقاء حضره كل من الأمين العام للاتحاد ، ورئيس زغيلات.