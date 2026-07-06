بعد دمج البيانات.. هل تستغني مفوضية الانتخابات عن "بطاقة الناخب"؟

وذكرت المفوضية في بيان أن " على القانونية للاستفادة من في التصويت مع بطاقة الناخب الإلكترونية البايومترية عقدت اجتماعاً لمناقشة الموضوع المذكور برئاسة ، القاضي وعضوية كل من عضوي المجلس، القاضي والقاضي فارس".وتابعت، أن "اللجنة استضافت عدداً من الفنيين المختصين في مفوضية الانتخابات لمناقشة السبل الكفيلة في الاستفادة من وإمكانية دمجها مع معلومات البطاقة البايومترية في إجراءات التصويت، إذ قدمت اللجنة تقريراً مفصلاً في هذا الجانب وطلبت مفاتحة لتزويد المفوضية بالمتطلبات الفنية بما يتيح استكمال وتهيئة بيئة المحاكاة اللازمة لتنفيذها وفق المتطلبات المعتمدة".وأشارت الى ان "مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية ستعقدان مجموعة من الاجتماعات واللقاءات الفنية للوقوف على تذليل الصعوبات وإيجاد الطرق المناسبة لتسهيل إنجاح المهمة".