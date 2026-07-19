قريباً.. توحيد المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان وتفعيل نظام "أسيكودا"

وقال عضو اللجنة سلوان طه عقراوي، "توجد مذكرة تفاهم بين الحكومتين لتنسيق آلية الإيرادات بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم، مشيراً إلى وجود مذكرة تفاهم بينهما بخصوص توحيد المنافذ جميعها وتفعيل نظام "اسيكودا" في الإقليم.وبين النائب، أن المذكرة رفعت إلى للموافقة عليها ومن بعدها تصادق من قبل الاتحادي، متوقعاً العمل بها قريباً.وتابع عقراوي، أنه بحسب الدستور يتم تسليم نصف الإيرادات غير النفطية ومن ضمنها رسوم والضرائب إلى ، منوهاً إلى أن في حكومة الإقليم تنشر جميع وارداتها سنوياً وبضمنها واردات الجمارك بجداول واضحة، وكذلك الاتحادية تنشر وارداتها المستحصلة من المنافذ جميعها.من جانبه قال الخبير الاقتصادي جليل ، إن التوجه نحو تفعيل نظام اسيكودا (ASYCUDA) في منافذ يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإدارة في .وأضاف اللامي، أن هذا التوجه ينهي حالة تعدد الإجراءات ويؤسس لنظام إلكتروني موحَّد يربط جميع المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات مركزية تتيح مراقبة حركة البضائع والإيرادات بصورة لحظية وتحدُّ من التدخل البشري ومظاهر الفساد والتهرب الجمركي.وبين أن إقليم يمتلك حالياً أربعة منافذ حدودية تجارية رسمية رئيسية هي مع تركيا وباشماخ وبرويزخان وحاج عمران مع إضافة إلى مطارَي أربيل والسليمانية الدوليين اللذين ينجزان معاملات جمركية للبضائع كما توجد ستة منافذ غير رسمية يجري حالياً تقييمها من قبل لجنة مشتركة بين وأربيل لتحديد إمكانية تحويل بعضها إلى منافذ رسمية وإغلاق المنافذ التي لا تستوفي الشروط القانونية والفنية.