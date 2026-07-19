القبض على 4 متهمين بتزوير أختام تابعة لمحاكم الأحوال الشخصية وعدد من القضاة

وذكر القاضي المختص في ، أن "المحكمة شكلت فريق عمل فور ورود معلومات دقيقة من قسم التحقيق في إجرام ، تفيد بتواجد أشخاص بالقرب من دار القضاء في يقومون بعمليات تزوير منظمة لأختام رسمية".وأضاف القاضي أن "القوة المنفذة انتقلت إلى موقع الحدث، وتمكنت من ضبط المتهمين الأربعة متلبسين بالجرم المشهود".وأكد أن "المحكمة صدقت أقوال المتهمين قضائياً، حيث اعترفوا صراحةً بحيازة الأختام واستخدامها في إصدار عقود زواج غير قانونية".وتابع البيان أنه "تم تدوين أقوال المتهمين بصفة شهود، كما أصدرت المحكمة أوامر قبض وتفتيش بحق بقية المتورطين في هذه الشبكة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".