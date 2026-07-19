وذكر للوزارة في بيان مقتضب، أن "معدل المعتمد لهذه الفئات هو (90%)"، مؤكدة أن هذا القرار يأتي ضمن الضوابط الرسمية الخاصة بالتقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات ومدارس المتفوقين.وأوضحت الوزارة أن هذا التحديد يأتي وفقاً للتعليمات المتبعة في التقديم، داعية الراغبين بالتقديم إلى مراجعة الضوابط المرفقة في الكتاب الرسمي (المشار إليه) لضمان استيفاء كافة الشروط المطلوبة لعملية القبول.