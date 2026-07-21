القضاء: السجن 5 سنوات بحق مدانين اثنين لنشرهما الأفكار المتطرفة

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " المركزية أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق مدانين اثنين، عن جريمة نشر الأفكار العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف ان "المدانين اقدما على دعم عصابات الإرهابية من خلال الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن قيامهما بالتحريض والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية، لانتمائهما إلى ما يسمى بخلية الذئاب المنفردة"، مشيرا الى ان "الحكم صدر بحقهما استناداً لأحكام المادة 10 من قانون حظر والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".