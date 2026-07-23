التربية تعلن نتائج السادس الإعدادي للمدارس العراقية في الخارج



وذكرت التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " نعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية / للمدارس العراقية في الخارج، للعام الدراسي (2025–2026) بعد اكمال جميع عمليات التدقيق".





ويمكن الوصول الى النتائج عبر الملف الاتي: