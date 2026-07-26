في العراق.. خطوط بحرية مع 4 دول للسياحة والسفر

وقال مصدر في للوزارة للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة وضعت خطة متكاملة لتشغيل خطوط نقل بحري إقليمية تستند إلى أسطول حديث من الزوارق والعبارات التي تمتلكها وعددها 40 ضمن مشروع (التكسي النهري)، أو تسلمتها مؤخراً وعددها 15 زورقاً وثلاث عبارات، بما يسهم بتوفير وسائل نقل آمنة وحديثة للمسافرين، إلى جانب دعم الحركة السياحية البحرية مع دول الجوار".وبين أن "الجزء الأكبر من هذه القطعات البحرية سيُخصص لتسيير رحلات سياحية وتجارية إلى دولتي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية إلى جانب جمهورية ، بعد استكمال المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بتشغيل هذه الخطوط مع الجهات ذات العلاقة داخل البلاد وخارجها، لضمان انطلاق الرحلات وفق أعلى معايير السلامة البحرية".وأكد المصدر أن "المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع العراقي، كونه سيوفر بديلاً اقتصادياً وعملياً لحركة المسافرين، لا سيما الرحلات الترفيهية منها، فضلاً عن تسهيل انتقال الوفود والزائرين وتنشيط الحركة الاقتصادية مع دول وجمهورية الإسلامية".وأكد "مضي الوزارة بتحديث أسطولها النهري والبحري عبر إدخال زوارق وعبارات جديدة إلى الخدمة، إضافة إلى تطوير البنى التحتية للمراسي والمحطات النهرية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إعادة إحياء بوصفه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية والسياحية، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تنويع وسائل النقل ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين".