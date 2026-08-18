منفذ زرباطية يحبط محاولة تهريب سكائر مختلفة الأنواع

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انها "تمكنت بجهود قوة حماية المنفذ، من إحباط عملية تهريب (381) تكة سكائر مختلفة الانواع، ضبطت مخبأة تحت مقاعد الجلوس في حافلة لنقل المسافرين".وأضافت "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المتهم والمواد إلى مركز شرطة ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".