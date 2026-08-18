أجواء شبه ربيعية مؤقتة في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في لتصل الى (40)كم/س ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عما سجل في اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الخميس سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل الى (40)كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".وتابعت أن "يوم الجمعة، سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عما سجل في اليوم السابق بعموم اقسام البلاد"، لافتة الى ان "طقس يوم السبت القادم، سيكون صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة في ".