التربية تحدد موعد التقديم إلى معاهد الفنون الجميلة وتنشر الرابط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، حددت موعد التقديم إلى للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2026–2027، ابتداء من 1 أيلول ولغاية 17 أيلول 2026".واضافت ان "المقابلات والاختبارات تبدا في 20 أيلول، وتستمر حتى 1 تشرين الأول 2026، وفق المواعيد المعتمدة للتقديم"، داعية "الطلبة الراغبين بالتقديم إلى سحب الاستمارات وإكمال بياناتها عبر الرابط المخصص أدناه، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراءات التقديم".وادناه رابط التقديم:-