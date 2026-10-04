قائمة رواتب أيلول تصل إلى بغداد

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، إن "فريقها الفني سيتوجه اليوم الى في بالحكومة الاتحادية، على أن يتم تسليم قائمة رواتب شهر أيلول رسميًا يوم غد الاثنين".وأضافت أن "الفريق سيقدم، بالتزامن مع قائمة الرواتب، تقرير ميزان المراجعة المالي المتعلق بإيرادات ونفقات شهر آب 2026 إلى الجهة المعنية في ".وبحسب البيان، ان "هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عمليات التدقيق وتسريع إجراءات تأمين المستحقات المالية لموظفي ومتقاضي الرواتب في بغية ارسال رواتب شهر ايلول الماضي من قبل ".